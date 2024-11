Znani letošnji dobitniki priznanja zlata hruška

Ljubljana, 13. novembra - Znani so letošnji dobitniki priznanja zlata hruška, ki ga podeljujejo kakovostnim knjigam za otroke in mladino. V kategoriji izvirna slovenska mladinska leposlovna knjiga priznanje letos prejme dvojezična slikanica za mladostnike in odrasle Krušno mesto = Bread town Petra Svetine z ilustracijami Petra Škerla in v prevodu Gregorja Timothyja Čeha.