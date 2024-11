Ob obisku Lotriča v Beli krajini opozorila o nujnosti čimprejšnje izgradnje 3. razvojne osi

Semič/Metlika/Črnomelj, 12. novembra - Udeleženci današnjega sestanka predsednika državnega sveta Marka Lotriča s tremi belokranjskimi župani so opozorili na nujnost čimprejšnje izgradnje 3. razvojne osi. Med težavami so izpostavili tudi počasen železniški promet in urejanje romskih vprašanj. Je pa Lotrič kot pozitivno izpostavil dokaj dobro stanje belokranjskega gospodarstva.