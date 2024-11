Prioriteti kandidatke za zunanjepolitično predstavnico EU Ukrajina in Bližnji vzhod

Bruselj, 12. novembra - Kandidatka za visoko zunanjepolitično predstavnico EU in podpredsednico Evropske komisije Kaja Kallas je na današnjem zaslišanju pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta kot glavni prednostni nalogi izpostavila vojno v Ukrajini in bližnjevzhodni konflikt. Zavzela se je tudi za krepitev evropske obrambe in tesno sodelovanje z ZDA.