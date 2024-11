SDH z dokapitalizacijo omogoča nadaljnji obstoj Študentskega doma Korotan na Dunaju

Ljubljana, 12. novembra - Slovenski državni holding (SDH) je v imenu in za račun države izvedel 1,9-milijonsko dokapitalizacijo družbe Študentski dom Korotan na Dunaju. Ta bo omogočila finančno sanacijo družbe in zagotovila ustrezne bivanjske pogoje, so sporočili iz SDH in dodali, da je vodenje družbe s 1. oktobrom prevzel Marian-Raimund Wakounig.