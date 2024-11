V Italiji razkrili obsežno mrežo ponarejevalcev umetnin in njihovih delavnic

Rim, 12. novembra - Italijanska policija je s podporo evropske pravosodne agencije Eurojust razkrila mrežo oseb, ki jih sumi ponarejanja in prodaje del nekaterih največjih imen moderne in sodobne umetnosti od Pabla Picassa in Salvadorja Dalija do Banskyja. Zasegli so več kot 2100 ponarejenih umetniških del z ocenjeno tržno vrednostjo približno 200 milijonov evrov.