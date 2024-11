V Cukrarni plesna predstava o trku popolne osvobojenosti in stroge discipline

Ljubljana, 13. novembra - V avli Cukrarne bodo drevi ob 20. uri plesalci društva Dum premierno uprizorili plesno predstavo V izvrstnem redu (Hurry Scurry Stay in Line) z idejno zasnovo in koreografijo Mateje Bučar. S predstavo želijo uprizoriti paradoksni moment med popolno osvobojenostjo in strogo disciplino, ki jo zapoveduje gibanje, je zapisala koreografinja.