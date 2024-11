V poplavah v BiH za okoli sto milijonov evrov škode

Mostar, 12. novembra - Poplave v Bosni in Hercegovini, ki so v začetku oktobra zahtevale 27 življenj, so povzročile za okoli sto milijonov evrov škode, je pokazalo poročilo civilne zaščite Federacije BiH. Poškodovanih je bilo več kot 1100 domov, prebivalci prizadetih območjih pa zaradi počasne obnove v strahu pričakujejo zimo, poročajo mediji v BiH.