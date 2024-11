Lani najmanj odpadkov na prebivalca doslej

Ljubljana, 12. novembra - V Sloveniji je leta 2023 nastalo 1315 kilogramov odpadkov brez mineralnih odpadkov na prebivalca. To je tri odstotke manj kot predlani in najmanj doslej. Zmanjšanje je v največji meri posledica zmanjšanja količin nastalega odpadnega mulja in odpadkov iz kovin, je sporočil statistični urad.