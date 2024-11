Alijev na COP29: Nafta, plin in drugi naravni viri so božji dar

Baku, 12. novembra - Nafta, plin in drugi naravni viri so božji dar, držav pa ne bi smeli kritizirati zaradi tega, ker jih imajo, je danes na podnebni konferenci ZN v Bakuju (COP29) dejal azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev. Tako se je odzval na kritike nevladnih organizacij in drugih, da Azerbajdžan ni primeren za gostitelja tokratne podnebne konference.