Izbrani tekmovalci prvega tekmovanja trobilnih zasedb pri Festivalu Ljubljana

Ljubljana, 12. novembra - Pri Festivalu Ljubljana bo prihodnje leto potekalo prvo mednarodno tekmovanje trobilnih kvartetov in kvintetov. Strokovna žirija je za tekmovanje izbrala 17 zasedb iz 26 držav. Svoje glasbeno poustvarjanje in umetniško interpretacijo bodo predstavljali med 24. februarjem in 1. marcem 2025 v Slovenski filharmoniji.