Evropske borze uvodoma v rdečem

London/Frankfurt/Pariz, 12. novembra - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja obarvali rdeče. Vlagatelji na delniških trgih so zaskrbljeni zaradi stanja v kitajskem gospodarstvu in posledic uvedbe morebitnih carin, ki jih napoveduje novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump, poročajo tuje tiskovne agencije.