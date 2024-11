V Galeriji Y skupinska razstava Tell me Y

Ljubljana, 13. novembra - V Galeriji Y bodo drevi odprli razstavo Tell me Y. Predstavila bo najnovejšo produkcijo štirih umetnikov, ki jih zastopa galerija. Tina Dobrajc, Arjan Pregl, Mito Gegič in Sašo Vrabič bodo predstavili slikarska dela, ki se razlikujejo tako po pristopu k samemu mediju, gradnji slike in tehniki, kot sporočilnosti in načinu komuniciranja z gledalcem.