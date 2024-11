Med žrtvami ruskega napada na Krivi Rog tudi trije otroci

Kijev/Moskva, 12. novembra - V ponedeljkovem ruskem raketnem napadu na ukrajinsko mesto Krivi Rog so umrli štirje ljudje, od tega trije otroci, so danes sporočile oblasti. Ranjenih je bilo 14 ljudi. V napadu je bil zadet stanovanjski blok, reševalci pa so vso noč iskali morebitne žrtve. Ukrajina pa je ponoči napadla skladišče goriva v ruski regiji Belgorod.