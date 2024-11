Ljubljana, 12. novembra - Novinarska konferenca po plenarni seji Slovenske škofovske konference (SŠK), ki bo ob 12.40, bo v prostorih Nadškofije Ljubljana na Ciril-Metodovem trgu 4 (in NE v prostorih Galerije Družina, kot so sprva napovedali), so sporočili iz SŠK.