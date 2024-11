Cleveland v ligi NBA melje naprej

Chicago, 12. novembra - Košarkarji Cleveland Cavaliers so slavili novo zmago in tudi po gostovanju v Chicagu ostajajo edina neporažena ekipa v severnoameriški ligi NBA. Konjeniki so na krilih 36 točk Donovana Mitchella po preobratu proti bikom slavili s 119:113. San Antonio je s 116:96 premagal Sacramento, Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 45 točk ob zmagi Oklahome.