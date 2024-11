Newyorške borze končale v zelenem

New York, 11. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Vlagatelje med drugim vodi optimizem zaradi novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je napovedal debirokratizacijo poslovnega okolja in nižanje davkov, poročajo tuje tiskovne agencije. Ceni nafte in zlata sta se znižali.