Delo o stanju v javnem sektorju (12. 11.)

Ljubljana, 11. novembra - Janez Tomažič v komentarju Sporočilnost skupinskih odpovedi piše o trenutnem stanju v javnem sektorju in fenomenu skupinske odpovedi delovnih razmerij, ki se je nedavno zgodila tudi v tolminskem zdravstvenem domu. Avtor v kontekstu zaposlovanja primerja sedanje in pretekle razmere ter se sprašuje, zakaj prihaja do skupinskih odpovedi.