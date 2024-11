Večer o letošnji letini grozdja (12. 11.)

Maribor, 11. novembra - Vida Božičko Štajnberger v uvodniku Narava da, a tudi vzame piše o tradicijah martinovanja, ki ga označi kot štajersko novo leto in prelomnico za vse, ki delajo z zemljo, letošnji letini grozdja in vplivu vremenskih ujm na pridelek. Kot je zapisala, so vinogradniki po večini letošnjo letino označili za slabo, količina pridelka pa je bila skromna.