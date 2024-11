Biden in Harris skupaj obeležila dan veteranov

Washington, 11. novembra - Američani se danes na dan veteranov z različnimi prireditvami spominjajo svojih padlih in še živečih vojakov. Predsednik ZDA Joe Biden in podpredsednica Kamala Harris sta se na vojaškem pokopališču Arlintgon pri Washingtonu udeležila polaganja venca pred grobnico neznanemu junaku. To je bil njun prvi skupni javni nastop po predsedniških volitvah.