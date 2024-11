Ob dnevu neodvisnosti v Varšavi shod več deset tisoč nacionalistov

Varšava, 11. novembra - Več deset tisoč nacionalistov se je ob današnjem dnevu neodvisnosti udeležilo shoda v središču Varšave, ki so ga poimenovali pohod neodvisnosti. Mahali so z zastavami, prižigali bakle in med drugim skandirali gesla, kot je "Bog, čast in domovina". Medtem je predsednik države Andrzej Duda na uradni spominski slovesnosti govoril o vojni v Ukrajini.