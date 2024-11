Na razpis za direktorja ZD Ljubljana prispeli dve prijavi

Ljubljana, 12. novembra - Na razpis za direktorja in strokovnega direktorja Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana so prispele tri prijave, in sicer dve za direktorja in ena za strokovnega direktorja. Imen zaenkrat ne razkrivajo, po informacijah STA pa naj bi bili med prijavljenimi tudi aktualna direktorica Antonija Poplas Susič in strokovna direktorica Tea Stegne Ignjatovič.