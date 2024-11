Evropske borze večinoma v zelenem, nafta in evro navzdol

Frankfurt/Pariz/London, 11. novembra - Indeksi na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali. Med vlagatelji po poročanju tujih agencij vlada optimizem zaradi napovedi novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa o debirokratizaciji poslovnega okolja in nižjih davkih. Evro in nafta sta se pocenila.