Kriminalisti zaključili preiskavo umora na Brniku

Kranj/Brnik, 11. novembra - Gorenjski kriminalisti so v sodelovanju z avstrijskimi varnostnimi organi uspešno zaključili kriminalistično preiskavo četrtkovega umora 33-letne ženske na območju Brnika, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. 39-letnega osumljenca so v soboto prijeli v Avstriji.