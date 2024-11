V Črni gori napadli novinarko

Podgorica, 11. novembra - V črnogorski prestolnici so v nedeljo zvečer verbalno in fizično napadli novinarko dnevnika Pobjeda in poškodovali njen avtomobil. Zaradi suma napada so aretirali črnogorskega poslovneža in dva človeka, ki sta bila v času napada z njim, poročajo mediji. Napad so danes obsodili številni politiki in novinarska združenja.