Logaj: Slovenski sistem vzgoje in izobraževanja je v primerjavi z drugimi dober

Portorož, 11. novembra - Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je na 33. strokovnem posvetu ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva v Portorožu danes spregovoril o prednostnih aktivnostih ministrstva. Prepričan je, da je slovenski sistem vzgoje in izobraževanja v primerjavi z drugimi še vedno dober.