So delodajalci pripravljeni na pravico do odklopa?

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 13. novembra - Delodajalci morajo do sobote sprejeti ukrepe za zagotavljanje pravice do odklopa. Delodajalska združenja ocenjujejo, da so podjetja pripravljena, sindikati pa se s tem ne strinjajo povsem. Kot opozarjajo, skušajo nekateri delodajalci pravico namesto v kolektivni pogodbi urediti s pravilnikom, največji problem pa vidijo v številnih izjemah.