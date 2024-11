Z današnjim dnem na motornih vozilih obvezna zimska oprema

Ljubljana, 15. novembra - Vozila morajo imeti od danes ustrezno zimsko opremo, torej zimske pnevmatike z dodatno oznako M+S ali letne pnevmatike s snežnimi verigami. Ta je za motorna in priklopna vozila v cestnem prometu po zakonu v Sloveniji obvezna od 15. novembra do 15. marca, so sporočili z Agencije za varnost prometa (AVP).