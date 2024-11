Evropska sredstva za projekt integrirane obravnave oseb s kronično ledvično boleznijo

Ljubljana, 11. novembra - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Integrirana obravnava oseb s kronično ledvično boleznijo z vidika krepitve zdravstvene pismenosti in zmanjševanja neenakosti v zdravju. Za okoli 2,5 milijona evrov vreden projekt bo Evropski socialni sklad plus prispeval okoli 1,5 milijona, so sporočili.