Analiza cen hrane v roke ljubljanskega inštituta in mariborske fakultete

Ljubljana, 11. novembra - Kmetijsko ministrstvo je izbralo izvajalca za analizo podatkov o cenah in količinah kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov po poreklu v verigi preskrbe s hrano oddalo. Prvi sklop je oddalo Inštitutu za ekonomska raziskovanja iz Ljubljane, drugega pa mariborski fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede.