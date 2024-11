Slovenski nogometaši proti Norveški in Avstriji po poln izkupiček

Brdo pri Kranju, 11. novembra - Slovensko moško nogometno reprezentanco v prihajajočih dneh čakata še zadnji dve tekmi skupinskega dela evropske lige narodov. Slovenci, ki so še v igri za prvo mesto v skupini, se bodo v četrtek doma merili proti Norveški in v nedeljo v gosteh proti Avstriji. Cilj je poln izkupiček in prvo mesto v skupini, so samozavestni v slovenskem taboru.