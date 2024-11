Čas za parafiranje kolektivnih pogodb do srede do 15. ure

Ljubljana, 11. novembra - Vladna stran je sindikate javnega sektorja danes obvestila, da lahko kolektivne pogodbe in druge akte, katerih parafiranje je bilo predvideno danes, po stebrih parafirajo do srede do 15. ure. Do zdaj so jih parafirali le v stebru za javne agencije, sklade in zavode. V četrtek naj bi o podpisu dokumentov odločala vlada, sam podpis bi sledil v petek.