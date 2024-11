V Konzorciju letošnji Frankfurt po Frankfurtu pod naslovom Človek - skupnost - vrednote

Ljubljana, 11. novembra - V knjigarni Konzorcij so dopoldne odprli 38. prodajno razstavo Frankfurt po Frankfurtu z okoli 5000 knjigami z vsega sveta z različnih strokovnih področij ter z naborom nagrajenih leposlovnih del. K odprtju razstave pod naslovom Človek - skupnost - vrednote, ki bo na ogled do sobote, so povabili predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič.