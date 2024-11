Čas za parafiranje kolektivnih pogodb do srede do 15. ure

Ljubljana, 11. novembra - Vladna stran je po pozivu Konfederacije sindikatov javnega sektorja k zamiku za danes predvidenega parafiranja kolektivnih pogodb sindikate obvestila, da lahko kolektivne pogodbe in ostale predvidene akte po posameznih stebrih parafirajo do srede do 15. ure. V četrtek bi o podpisu dokumentov predvidoma odločala vlada, sam podpis bi sledil v petek.