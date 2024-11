Tajvan ovrgel možnost vpletenosti v eksplozije pozivnikov Hezbolaha

Taipei, 11. novembra - Ni dokazov, da so bili posamezniki ali podjetja s Tajvana vpleteni v eksplozije komunikacijskih naprav pripadnikov Hezbolaha, ki so septembra zahtevale več deset življenj, je danes sporočilo tožilstvo v Taipeiju in tako opralo ime podjetja Gold Apollo, za katerega se je sprva domnevalo, da je naprave izdelalo.