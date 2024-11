V Novem mestu med drugim načrtujejo gradnjo urbanega parka Loka ter regijskega središča za zaščito in reševanje

Novo mesto, 11. novembra - Novomeški župan Gregor Macedoni je ob polovici županskega mandata predstavil stanje projektov, ki jih izvaja občina ali pa jih še načrtuje. Med drugim je izpostavil gradnjo Urbanega parka Loka ter Regionalnega središča za zaščito, reševanje in pomoč Novo mesto, kjer so v fazi izbire arhitekturne rešitve, ter prenovo Narodnega doma in tržnice.