V Valenciji se po poplavah znova odpirajo šole, pogrešanih še 32 ljudi

Valencia, 11. novembra - Skoraj dva tedna po uničujočih poplavah na vzhodu in jugu Španije se v najhuje prizadetih krajih nekatere dejavnosti postopoma vračajo v ustaljene tirnice - danes je vrata znova odprlo 47 šol v Valenciji. Ob čiščenju in odpravljanju škode so reševalci našli nova trupla žrtev in njihovo število je naraslo na 222. Pogrešajo še 32 ljudi.