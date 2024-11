V KSJS predlagali zamik pri parafiranju kolektivnih pogodb

Ljubljana, 11. novembra - V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) so v dopisu vladi in njeni pogajalski skupini predlagali, da se parafiranje kolektivnih pogodb in dogovorov v okviru prenove plačnega sistema javnega sektorja prestavi na sredo. Vlada jim je vsaj v enem od plačnih stebrov za pregled dokumentov namenila premalo časa, so navedli.