Lani slovenski zajtrk postregli 280.000 otrokom

Ljubljana, 11. novembra - Tema tedna slovenske hrane, ki se je začel danes, je zajtrk kot celota. Zato je statistični urad zbral podatke o petih tipičnih sestavinah tega zajtrka, to je o kruhu, maslu, medu, mleku in jabolkih. V petek ga bodo delili v vrtcih in šolah, lani so ga po navedbah statistikov postregli več kot 280.000 otrokom.