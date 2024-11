Podnebna konferenca COP29 se začenja s pozivom k sodelovanju

Baku, 11. novembra - Združeni narodi so ob začetku pogovorov na podnebni konferenci COP29 v azerbajdžanskem Bakuju opozorili, da so cilji pariškega podnebnega sporazuma zelo ogroženi in da bo letošnje leto podrlo nove temperaturne rekorde. Pozvali so h globalnemu sodelovanju za doseganje okoljskih ciljev, poročajo tuje tiskovne agencije.