Evropske borze uvodoma v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 11. novembra - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodu današnjega trgovanja obarvali zeleno. Ta teden bodo vlagatelji po poročanju tujih agencij pozorni predvsem na najnovejše podatke o gospodarski rasti in inflaciji, ki jih bodo objavila večja svetovna gospodarstva, tudi ZDA in Nemčija.