Zveza društev gluhih in naglušnih vabi k razvoju znakovnega jezika

Ljubljana, 11. novembra - Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je predstavila novo spletno platformo prispevajkretnjo.si. Vsak lahko zvezi prek platforme daruje znesek, s čimer prispeva k prevodu besede v kretnje. To bo omogočilo boljše razumevanje ter vključenost gluhih in naglušnih v družbo, je na novinarski konferenci poudaril sekretar zveze Matjaž Juhart.