V arheološkem parku Pompeji omejitev turističnega obiska

Rim, 11. novembra - Po Benetkah, kjer so zaradi velikega navala turistov uvedli vstopnino zanje, so se za omejitev obiska turistov odločili tudi v arheološkem parku Pompeji. Mejo so določili pri 20.000 obiskovalcev dnevno. Območje nekdanjega antičnega mesta Pompeji, ki ga je uničil izbruh vulkana Vezuv, je eno od najbolj priljubljenih turistični destinacij v Italiji.