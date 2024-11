Zbornica izpostavlja pomen živilske industrije za prehransko varnost države

Ljubljana, 11. novembra - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS v tednu slovenske hrane izpostavlja pomen živilske industrije in velikih sistemov za prehransko varnost države. Ob tem so poudarili, da kmetijska in živilska podjetja skupaj zaposlujejo preko 17.000 ljudi in ustvarijo preko 3,5 milijarde evrov prihodkov.