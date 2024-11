Vreme: Večinoma oblačno

Ljubljana, 11. novembra - Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, na Primorskem in v višjih legah pa pretežno jasno. Zgornja meja nizke oblačnosti bo na nadmorski višini med 1000 in 1200 metri. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo čez dan nekoliko oslabela, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.