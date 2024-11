Pogrešajo 57-letnika iz Miklavža na Dravskem polju

Miklavž, 11. novembra - Svojci od sobote pogrešajo 57-letnega Radivoja Jureša iz Miklavža na Dravskem polju. Pogrešani je visok približno 173 centimetrov in srednje postave. Je plešast in ni obrit. Oblečen je bil v sivo flis jakno in modro trenirko. Obute je imel sive športne copate, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.