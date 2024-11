Center vojaških šol preoblikovan v Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje

Maribor, 11. novembra - Center vojaških šol, ki je nosilec vojaškega izobraževanja in usposabljanja v Slovenski vojski, se je preoblikoval v Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje. "Delamo korak naprej na področju doktrine, usposabljanja, razvoja in znanja, da bomo še bolje pripravljeni," je dejal minister za obrambo Borut Sajovic.