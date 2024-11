Dallas kljub vročemu Irvingu iz Denverja s tesnim porazom

Denver, 11. novembra - Košarkarji Dallas Mavericks so v rednem delu severnoameriške lige NBA doživeli tesen poraz proti Denver Nuggets. Kljub 43 točkam Kyrieja Irvinga in 24 slovenskega asa Luke Dončića so Nuggets na domačem parketu s 122:120 slavili po košu Michaela Porterja 6,5 sekunde pred koncem.