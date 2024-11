V ruskih napadih na jugu Ukrajine več mrtvih

Kijev, 11. novembra - V regijah Mikolajiv in Zaporožje na jugu Ukrajine je bilo danes v novih ruskih zračnih napadih ubitih najmanj šest ljudi, približno 20 je ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Nad večjim delom Ukrajine so davi sprožili opozorilo pred zračnimi napadi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.