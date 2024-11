Porabsko društvo Andovci v nov turistični projekt

Monošter, 11. novembra - Slovensko kulturno in turistično društvo Andovci je v vasi v madžarskem Porabju odprlo Apartmaje Triglav, ki so jih zgradili s pomočjo madžarskega gospodarskega razvojnega programa. Projektu so namenil 155 milijonov forintov (okoli 380.000 evrov), je ob predaji namenu povedal predsednik društva Karel Holec. Porabje vidi kot turistično destinacijo.