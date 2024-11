V Ljubljani našli ostanke trupla dojenčka

Ljubljana, 10. novembra - Policisti so bili danes popoldne obveščeni o najdenih ostankih trupla dojenčka na območju Šiške v Ljubljani. Kriminalisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo z intenzivno preiskavo ter z ugotavljanjem vseh okoliščin smrti, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.